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Студенты колледжа искусств поздравили с Днём самоуправления представителей муниципалитетов Псковского региона 

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова поздравили представителей муниципалитетов региона с Днём самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебной организации.

Торжественное мероприятие состоялось в Родинском доме культуры. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Торжественное мероприятие состоялось в Родинском доме культуры. Перед присутствующими выступили солистки специализаций «Этнохудожественное творчество» и «Эстрадное пение». В концерте приняли участие Анна Яковлева, Анастасия Егорова, Анна Бутман, Анастасия Куклина, Ирина Елфимова, Анастасия Алексеева. Все они являются лауреатами международных, общероссийских и региональных конкурсов.

В качестве музыкального подарка представителям муниципалитетов всего Псковского региона прозвучали песни отечественных композиторов Леонида Афанасьева, Ефима Файфмана, Александра Ермолова, Владимира Матецкого, Евгения Крылатова, Вячеслава Добрынина.

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