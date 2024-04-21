Студенты колледжа искусств поздравили с Днём самоуправления представителей муниципалитетов Псковского региона
Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова поздравили представителей муниципалитетов региона с Днём самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебной организации.
Торжественное мероприятие состоялось в Родинском доме культуры. Перед присутствующими выступили солистки специализаций «Этнохудожественное творчество» и «Эстрадное пение». В концерте приняли участие Анна Яковлева, Анастасия Егорова, Анна Бутман, Анастасия Куклина, Ирина Елфимова, Анастасия Алексеева. Все они являются лауреатами международных, общероссийских и региональных конкурсов.
В качестве музыкального подарка представителям муниципалитетов всего Псковского региона прозвучали песни отечественных композиторов Леонида Афанасьева, Ефима Файфмана, Александра Ермолова, Владимира Матецкого, Евгения Крылатова, Вячеслава Добрынина.
Студенты колледжа искусств поздравили с Днём самоуправления представителей муниципалитетов Псковского региона
Премьера нового спектакля «Жених для Дины Борисовны» состоялась в Новоржевском доме культуры
Митрополит Арсений и архиепископ Матфей провели литургию в Псково-Печерском монастыре
Сильный дождь и ветер прогнозируются в Псковской области 22 апреля