16 человек удалось спасти из пожара в многоквартирном доме на Рижском проспекте в Пскове

22:19, 21 апреля 2024, ПАИ

Возгорание в квартире происходит в жилом доме на Рижском проспекте в Пскове. Площадь пожара составляет пять квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня. Эвакуировано 15 человек, спасено 16 человек, из них три ребёнка.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.