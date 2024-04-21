16 человек удалось спасти из пожара в многоквартирном доме на Рижском проспекте в Пскове
Возгорание в квартире происходит в жилом доме на Рижском проспекте в Пскове. Площадь пожара составляет пять квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня. Эвакуировано 15 человек, спасено 16 человек, из них три ребёнка.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 апреля 2024
16 человек удалось спасти из пожара в многоквартирном доме на Рижском проспекте в Пскове