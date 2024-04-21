Великолучанину грозит до двух лет лишения свободы за нападение с ножом на друга
Обвинительный акт утвердила великолукская прокуратура в отношении местного жителя, который ударил друга ножом. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Установлено, что между друзьями возник бытовой конфликт. В ходе него один из мужчин схватил со стола нож и ударил им друга в грудь. Потерпевший обратился в медицинское учреждение, откуда информация об инциденте поступила в полицию.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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