Великолучанину грозит до двух лет лишения свободы за нападение с ножом на друга

23:21, 21 апреля 2024, ПАИ

Обвинительный акт утвердила великолукская прокуратура в отношении местного жителя, который ударил друга ножом. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что между друзьями возник бытовой конфликт. В ходе него один из мужчин схватил со стола нож и ударил им друга в грудь. Потерпевший обратился в медицинское учреждение, откуда информация об инциденте поступила в полицию.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.