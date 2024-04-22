Фальшивые доллары обнаружили в Пскове
Стодолларовую купюру с признаками подделки изъяли полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Подделку номиналом сто долларов США обнаружили 19 апреля в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся данным, она поступила на проверку от жительницы Пскова.
Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.
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