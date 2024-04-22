Фальшивые доллары обнаружили в Пскове

12:08, 22 апреля 2024, ПАИ

Стодолларовую купюру с признаками подделки изъяли полицейские в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подделку номиналом сто долларов США обнаружили 19 апреля в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся данным, она поступила на проверку от жительницы Пскова.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.