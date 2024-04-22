Утверждено ​новое расписание ЕГЭ-2024

13:33, 22 апреля 2024, ПАИ

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.

Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам проведут 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам – 5 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Также в расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить результаты и решить, необходима ли им пересдача и какой предмет для пересдачи выбрать. В соответствии с обновленным расписанием сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются:

- 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии;

- 28 мая – по русскому языку;

- 31 мая – по математике базового и профильного уровня;

- 4 июня – обществознание и физика;

- 7 и 8 июня – информатика и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

- 11 июня – история, биология, письменная часть по иностранным языкам.

В Рособрнадзоре действует телефон доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38, по которому можно задать уточняющие вопросы.