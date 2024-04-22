Директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
Директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 апреля.
Как сделать успешный бизнес на аренде креативных пространств? Какие мероприятия привлекают сюда посетителей больше всего? В чём преимущество таких пространств перед барами, ресторанами и кафе? Каковы перспективы развития подобных проектов в Псковской области?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.
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