Директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:41, 22 апреля 2024, ПАИ

Директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 апреля.

Как сделать успешный бизнес на аренде креативных пространств? Какие мероприятия привлекают сюда посетителей больше всего? В чём преимущество таких пространств перед барами, ресторанами и кафе? Каковы перспективы развития подобных проектов в Псковской области?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.