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Общество

Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся

Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся с 30 апреля на 23 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Таким образом, 23 апреля (вторник) санитарный день проводится на следующих объектах:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Власьевская башня;

– Плоская башня;

– Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни);

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

24 апреля (среда):

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

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Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся

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