Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся
Санитарные дни на некоторых объектах Псковского музея переносятся с 30 апреля на 23 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Таким образом, 23 апреля (вторник) санитарный день проводится на следующих объектах:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Власьевская башня;
– Плоская башня;
– Музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни);
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
24 апреля (среда):
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
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