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Общество

​Музей-квартира Ленина в Пскове открылась после реэкспозиции

22 апреля в Пскове открылся обновленный музей-квартира Владимира Ленина, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

Здесь и далее фото пресс-службы Псковского музея-заповедника

В течение апреля сотрудники музея-заповедника проводили работу по обновлению и переформированию выставочного пространства, и теперь музей вновь готов принимать гостей.

«При проведении реэкспозиции одной из главных задач было наглядно показать, какие экспонаты могли быть представлены в этом музее до 1941 года. Для этого выставочное пространство музея-квартиры теперь разделено на смысловые зоны, каждая из которых иллюстрирует тот или иной аспект пребывания Владимира Ленина на Псковской земле, показывает то, каким был губернский Псков в тот период, когда здесь находился Ленин», – рассказал старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

В коридоре между комнатами устроена небольшая картинная галерея, где собраны и представлены картины Ивана Ларионова, который с 1955 до 1963 года года был директором Псковского музея. Он был не только музейным работником, но и художником. Ряд своих работ он посвятил нахождению Ленина в Пскове. Эти картины теперь украшают стены музея-квартиры.

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