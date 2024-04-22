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Псковичка проводит мастер-классы резьбы по дереву на выставке «Россия» в Москве

Мастерица Татьяна Криксина из Псковской области проводит мастер-классы резьбы по дереву на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Знание.ТВ».

На создание игрушки уходит примерно два часа. Фото здесь и далее: репортаж телеканала «Знание.ТВ»

«На мастер-шоу я показываю, как можно изготовить резную игрушку из липы. В мастерской, которая находится в Пскове, мы делаем резные игрушки по мотивам русских народных сказок, легенд, мифов, поэтому в каждой игрушке есть своя история», – рассказала Татьяна Криксина и отметила, что такие игрушки на Руси имели не только прикладное значение, но и обережный смысл.

Чтобы создать изделие, сперва нужно нанести контуры и потом орнамент. При создании игрушки используют липу, так как это наиболее мягкая порода дерева. На создание игрушки уходит примерно два часа.

Кроме того, на выставке можно будет не только изготовить игрушки, но и приобрести их для интерьера или как забаву для детей.

«Уникальность псковской резьбы и псковского искусства – в простоте. В лаконичности кроется и менталитет псковичей, мы не особо замысловатые, на окнах богатой резьбы, как в других регионах, не встретишь, но тем не менее убедительность формы – это отличительная черта псковской архитектуры, и эту черту я пытаюсь отразить в своих изделиях», – заключила мастерица Татьяна Криксина.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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