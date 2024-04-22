История успеха: популярный бренд одежды и шоурум с уникальными товарами дизайнеров из Пскова

18:34, 22 апреля 2024, ПАИ

Центр «Мой бизнес» представляет истории успеха генерального директора Woolhouse и Alpecora Веры Григорьевой, дизайнера и основателя бренда деловой женской одежды Mirisen Ирины Мельник и сооснователя бренда Karman Арины Овчинниковой.

История успеха брендов Woolhouse и Alpecora Веры Григорьевой началась с открытия небольшого цеха в Пскове, где производили линейку изделий из тонкорунной шерсти мериноса. Это изделия для дома и отдыха, уютные пледы, домашние тапочки, сувениры из шерсти и тёплые жилеты.

«Большим шагом в моём развитии стало создание собственной фабрики в Острове. Несколько лет ушло на возрождение и восстановление швейной фабрики, дальнейшее планирование производства. Туда же я перенесла существующий в Пскове швейный цех, отшивающий бренд Woolhouse. Самым трудным в моём развитии было создание команды: на сегодняшний момент от цеха в Пскове с 20 людьми команда выросла до 200 человек», – рассказала она.

История второго бренда – Alpecora – началась на фабрике в Острове в 2013 году. Появление второго бренда у компании дало возможность расширить производственные мощности, увеличить количество сотрудников, внедрить новые технологии и разрабатывать коллекции в фешен-сегменте.

«Центр «Мой бизнес» помогал мне в продвижении бренда, в рекламных кампаниях, помогал в участии в выставке. В этом году планирую обратиться в центр «Мой бизнес» за финансовой поддержкой, которую направлю на развитие производства», – отметила Вера Григорьева.

Дизайнеру и основателю бренда деловой женской одежды Mirisen Ирине Мельник идея открытия шоурума «Вещь» для псковских дизайнеров пришла на неделе креативной экономики, которую проводил центр «Мой бизнес». «В прошлом году один из регионов представил свой кейс, в котором также был открыт шоурум, где представлено несколько местных брендов. Конечно же, мы также захотели создать такое место, пространство, где будет представлено несколько брендов одежды, аксессуаров», – подчеркнула она.

Mirisen – это одежда больших размеров, размерный ряд – 48–56 с моделирующим эффектом. «Я сама разрабатываю дизайн этих моделей, применяю натуральные и качественные ткани, у меня собственный цех, где мы всё это отшиваем», – рассказала Ирина Мельник.

Сооснователь бренда Karman Арина Овчинникова отметила, что бренд представляет вещи из одежды. «Это новое эконаправление, оно набрало обороты в 2020 году. Получается самое важное в этой одежде, что она в единственном экземпляре», – подчеркнула она.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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