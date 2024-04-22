Александр Гончаренко принял участие в заседании Союза представительных органов муниципальных образований РФ

16:04, 22 апреля 2024, ПАИ

В Ярославле прошёл координационный совет Союза представительных органов муниципальных образований России. В мероприятии принял участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.



В ходе двухдневного визита участники обсудили приоритетные направления работы органов местного самоуправления по реализации задач, поставленных в послании президентом Российской Федерации Федеральному Собранию на 2024 год.



«Мы понимаем, что наша главная задача – создать комфортные условия для жителей городов. На заседании обсуждались вопросы, которые касались развития транспортной инфраструктуры, ремонта образовательных учреждений, уборки мусора, газификации. Говорили об оказании помощи семьям, в которых есть участники СВО. Постараемся выработать общие подходы по этим вопросам на практике», – рассказал Александр Гончаренко.



Отметим, мероприятие проходит ежегодно. В этом году оно состоялось в Ярославле, который впервые стал площадкой для заседания координационного совета Союза муниципалитетов России. Представители 15 крупных городов собрались вместе, чтобы обменяться лучшим опытом. На площадке обсудили направления развития и способы улучшения системы местного самоуправления.



Добавим, важная роль в реализации президентской стратегии отводится местному самоуправлению, которое находится ближе всего к людям, хорошо знает их проблемы и потребности.