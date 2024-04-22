Губернатор Калининградской области назвал Канта русским трофеем

17:46, 22 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал философа Иммануила Канта «русским трофеем».

Такое мнение губернатор высказал на конгрессе, посвященном 300-летию философа. Также он отметил, что вся Калининградская область является «русским трофеем», доставшимся стране после Второй мировой войны, сообщает «Новый Калининград».

Также Алиханов заявил, что нельзя превращать Канта в идола, так как любому философу была бы приятнее дискуссия, а не ритуальный восторг.