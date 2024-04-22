Губернатор Калининградской области назвал Канта русским трофеем
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал философа Иммануила Канта «русским трофеем».
Такое мнение губернатор высказал на конгрессе, посвященном 300-летию философа. Также он отметил, что вся Калининградская область является «русским трофеем», доставшимся стране после Второй мировой войны, сообщает «Новый Калининград».
Также Алиханов заявил, что нельзя превращать Канта в идола, так как любому философу была бы приятнее дискуссия, а не ритуальный восторг.
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