В Пскове обновят дорожную разметку
Подписан контракт о нанесении разметки на дорогах Пскова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«В объёмы вошли все улицы города. В качестве материала будем использовать термопластик», – говорится в сообщении.
Работы начнутся при благоприятных погодных условиях, отметил Борис Елкин.
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