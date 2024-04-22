В Пскове обновят дорожную разметку

18:38, 22 апреля 2024, ПАИ

Подписан контракт о нанесении разметки на дорогах Пскова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«В объёмы вошли все улицы города. В качестве материала будем использовать термопластик», – говорится в сообщении.

Работы начнутся при благоприятных погодных условиях, отметил Борис Елкин.