В Пскове на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда временно ограничат движение

21:27, 22 апреля 2024, ПАИ

В Пскове вводится временное прекращение движения транспорта на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда 269-й километр станции Любятово 23–24 апреля, 6 и 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Движение автотранспорта будет прекращено в связи с капремонтом железнодорожного пути на перегоне Торошино – Любятово и железнодорожном переезде 269-й километр станции Любятово.

Движение будет ограничено с 6:00 23 апреля до 19:00 24 апреля, а также с 6:00 до 19:00 6 мая и с 6:00 до 19:00 8 мая.

Объезд рекомендуется осуществлять по улицам Экипажа Гудина, Зональному шоссе, автодороге 58К-450 «Северный обход Пскова». При этом движение автобусов будет осуществляться по изменённой схеме, сообщили в региональном комитете по транспорту.

Ранее сообщалось, что ряд автодорог перекроют в Палкинском районе и Печорском муниципальном округе в конце апреля для подготовки к четвёртому этапу чемпионата России по ралли, первому этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Псков-2024».