Ряд автодорог перекроют в Печорском муниципальном округе в конце апреля для подготовки к четвёртому этапу чемпионата России по ралли

19:00, 18 апреля 2024, ПАИ

В Печорском муниципальном округе временно будет прекращено движение транспорта по автодорогам общего пользования регионального значения 22, 23 и 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

Это связано с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к четвёртому этапу чемпионата России, первому этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Псков-2024».

Движение ограничат на нескольких участках дороги.

Так, 23 и 24 апреля в период с 9:00 до 18:00 будет закрыто движение на автодороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Ботвино Палкинского района до деревни Юшково Печорского муниципального округа.

22 и 23 апреля с 9:00 до 18:00 перекроют автодорогу Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Папушево до деревни Высокий мост Печорского муниципального округа.

22 и 23 апреля с 9:00 до 18.00 будет закрыта для движения автодорога Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского муниципального округа.

Также движение ограничат 22 и 24 апреля с 9:00 до 18:00 на автодороге Неелово – Кудина Гора – Печоры от километра 30 + 977 до деревни Новый Изборск, от деревни Новый Изборск до деревни Соколово и от деревни Соколово до деревни Вашина Гора Печорского муниципального округа.