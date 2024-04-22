В Печорах продолжается реставрация особняка баронессы Софьи Бюнтинг
В Печорах продолжается реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Дом-особняк баронессы Софьи Бюнтинг». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Завершено укрепление подвальной части и устройство перекрытий. Продолжаются реставрационные работы деревянной части стен (замена и протезирование бруса).
«В настоящее время в здании отсутствуют сети водоснабжения и канализации, электроснабжения и отопления. В результате работ с памятником все коммуникации будут проведены и подключены. Дом находится в зоне модернизации инженерных и канализационных сетей города Печоры», – отметили эксперты.
Деревянный дом с мезонином построен на цокольном каменном этаже. Находится вблизи Псково-Печерского монастыря. Предположительно, проект дома был заказан в 1934 году Софьей Бюнтинг.
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