В Печорах продолжается реставрация особняка баронессы Софьи Бюнтинг

22:25, 22 апреля 2024, ПАИ

В Печорах продолжается реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Дом-особняк баронессы Софьи Бюнтинг». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Завершено укрепление подвальной части и устройство перекрытий. Продолжаются реставрационные работы деревянной части стен (замена и протезирование бруса).

«В настоящее время в здании отсутствуют сети водоснабжения и канализации, электроснабжения и отопления. В результате работ с памятником все коммуникации будут проведены и подключены. Дом находится в зоне модернизации инженерных и канализационных сетей города Печоры», – отметили эксперты.

Деревянный дом с мезонином построен на цокольном каменном этаже. Находится вблизи Псково-Печерского монастыря. Предположительно, проект дома был заказан в 1934 году Софьей Бюнтинг.