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Общество

Гранитный постамент памятника Ленину в Пскове фонит в пределах нормы

Гранитный постамент памятника Владимиру Ленину в Пскове фонит в пределах нормы, выяснил пскович Михаил Прохоренко.

Видео с замерами радиационного фона у постамента в центре города он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Замеры проводились с помощью воинского дозиметра-радиометра ДП-11-Б.

Прибор, с помощью которого проводились измерения. Скрин с видео Михаила Прохоренко

«Сначала, чтобы было с чем сранивать, замерим фон подальше от минерала. Здесь фон составляет примерно четыре микрорентгена в час. Теперь замерим фон непосредственно у минерала. Тут фон несколько повышен и достигает 40 микрорентген в час [допустимая норма составляет 50 микрорентген в час - ред.]», - сообщил в видео Михаил Прохоренко.

Автор ролика пояснил, что гранит «даёт вклад в естественный радиационный фон» из-за белых включений кварца, которые могут содержать радиоактивные изотопы калия, урана или тория. «Изотопы во время распада могут испускать гамма-кванты электромагнитного излучения и продукты их распадов во время своих распадов также могут испускать гамма-кванты, которые и регистрирует счётчик Гейгера на конце штанги нашего дозиметра», - уточнил Михаил Прохоренко.

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