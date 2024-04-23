Гранитный постамент памятника Ленину в Пскове фонит в пределах нормы
Гранитный постамент памятника Владимиру Ленину в Пскове фонит в пределах нормы, выяснил пскович Михаил Прохоренко.
Видео с замерами радиационного фона у постамента в центре города он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Замеры проводились с помощью воинского дозиметра-радиометра ДП-11-Б.
«Сначала, чтобы было с чем сранивать, замерим фон подальше от минерала. Здесь фон составляет примерно четыре микрорентгена в час. Теперь замерим фон непосредственно у минерала. Тут фон несколько повышен и достигает 40 микрорентген в час [допустимая норма составляет 50 микрорентген в час - ред.]», - сообщил в видео Михаил Прохоренко.
Автор ролика пояснил, что гранит «даёт вклад в естественный радиационный фон» из-за белых включений кварца, которые могут содержать радиоактивные изотопы калия, урана или тория. «Изотопы во время распада могут испускать гамма-кванты электромагнитного излучения и продукты их распадов во время своих распадов также могут испускать гамма-кванты, которые и регистрирует счётчик Гейгера на конце штанги нашего дозиметра», - уточнил Михаил Прохоренко.
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