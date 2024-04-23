О новоржевской усадьбе предков писателя Владимира Набокова рассказали в архиве

11:29, 23 апреля 2024, ПАИ

О новоржевской усадьбе предков писателя Владимира Набокова рассказали в Государственном архиве Псковской области.

22 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения писателя Владимира Набокова, неоднократного номинанта на Нобелевскую премию в области литературы, лингвиста, переводчика русской классики. Набоков гордился своими корнями и корил себя за то, что в юношестве мало уделял внимания родословной.

«Между тем история его семьи тесно переплетена с Псковской землей. Его дед – Дмитрий Николаевич Набоков – родился в Пскове в 1825 году, был министром юстиции. Прадед Николай и прабабка Анна проживали в сельце Никитинское Дворицкой волости Новоржевского уезда. Оно досталось Анне Александровне от родителей вместе с 349 крепостными крестьянами. Сельцо располагалось в 36 верстах от уездного города Новоржева на реке Льсте, вытекающей из озера Ильсто и впадавшей в Сороть. Дом их в два этажа был выстроен из кирпича. Рядом располагались мастерские, где крепостные обрабатывали лен, пряли и ткали. По склону к реке был разбит парк, вырыты пруды», – отметили в архиве.

После смерти Анны Александровны и Николая Александровича сельцо Никитинское оставалось за Набоковыми до конца века. Последней владелицей стала незамужняя дочь Людмила (1840-1908), скончавшаяся в Петербурге.

До наших дней от усадьбы ничего не сохранилось.