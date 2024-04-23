Концерт органной музыки состоится в Пскове
Концерт органной музыки из цикла «Нескучная классика» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 28 апреля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Перед гостями выступит выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории, дипломант и лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Елена Малева.
В программе концерта «Нескучная классика» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX Иоганна Себастьяна Баха, Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, немецкого Рихарда Вагнера, Габриеля Форе, Марселя Дюпре, Георгия Свиридова и Арама Хачатуряна.
Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта. Посещение концертов рекомендовано для зрителей старше десяти лет.
Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.
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