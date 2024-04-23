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Политика

Порядок присоединения садоводств к населённому пункту разработают в Псковской области

Региональное законодательство дополнено положениями для реализации права на включение территорий садоводств в границы населённого пункта либо образования нового населённого пункта – изменения в закон «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области» внесены на 32-й сессии сегодня, 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Федеральным законом предусмотрено, что требования, при соблюдении которых территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд могут быть включены в границы населённого пункта либо в их границах может быть образован новый населённый пункт, устанавливаются субъектами РФ. Полномочиями по разработке таких требований наделено областное правительство.

Добавим, что в процессе разработки проектов генеральных планов поселений от граждан поступают предложения о включении в границы населённых пунктов территорий садоводств. Рассмотрение предложений, касающихся включения земельных участков в границы населённых пунктов области, осуществляется межведомственной комиссией по управлению земельными ресурсами на территории Псковской области, созданной при правительстве Псковской области.

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