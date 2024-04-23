Заболеваемость ОРВИ в Псковской области не выросла за неделю

13:46, 23 апреля 2024, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 15 по 21 апреля не выросла и осталась на уровне предыдущей недели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Псковской области за этот период выявили 2 545 случаев ОРВИ, из них в Пскове – 1 272. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 61,6 %. Среди положительных результатов лабораторных исследований вирусы гриппа составили 7,1 %.

Кроме того, за неделю в области зарегистрировали 21 новый случай коронавирусной инфекции.

Из-за болезни учащихся в регионе закрыты отделения в детских садах «Солнышко» и «Орлёнок», а также десять классов в пяти школах, группа в дошкольной организации и группа в средней профессиональной образовательной организации.