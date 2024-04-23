Заболеваемость ОРВИ в Псковской области не выросла за неделю
Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 15 по 21 апреля не выросла и осталась на уровне предыдущей недели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Псковской области за этот период выявили 2 545 случаев ОРВИ, из них в Пскове – 1 272. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 61,6 %. Среди положительных результатов лабораторных исследований вирусы гриппа составили 7,1 %.
Кроме того, за неделю в области зарегистрировали 21 новый случай коронавирусной инфекции.
Из-за болезни учащихся в регионе закрыты отделения в детских садах «Солнышко» и «Орлёнок», а также десять классов в пяти школах, группа в дошкольной организации и группа в средней профессиональной образовательной организации.
Алексей Севастьянов и Андрей Козлов войдут в попечительский совет регионального фонда капремонта
Псковские депутаты поддержали введение беззаявительного установления выплаты ветеранам СВО
Объявлен отбор кандидатов на вакантное место представителя общественности в коллегии судей Псковской области
Семь представителей в Общественную палату Псковской области избрали депутаты Собрания
Александр Котов прокомментировал рекомендацию областного Собрания о замене регоператора по обращению с ТКО