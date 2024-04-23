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Общество

Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира

Tele2 удвоила список стран с особо выгодными условиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тарифов «‎Мой Онлайн+», Black и Premium. Ранее услуга была доступна для 26 стран, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.

Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира. Фото предоставила пресс-служба Tele2

Изменения затронули востребованные направления Ближнего Востока, Азии, Океании, Африки и Европы. Это в том числе Таиланд, Абхазия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссия, Италия, Шри-Ланка, Франция, Великобритания, Малайзия, Сейшелы и ещё более 40 стран.

Для звонков из-за границы на номера Tele2 в России клиенты будут расходовать минуты из основного пакета, включенного в тарифный план. Абоненты могут использовать остатки пакетов минут, перенесённые с предыдущих периодов. Минуты, приобретённые на сервисе «Маркет Tele2», для роуминговых звонков расходовать не получится. Ознакомиться с дополнительной информацией и полным списком стран можно по ссылке.

Tele2 исследовала предпочтения клиентов и выявила, какие направления наиболее популярны в 2024 году. В первую десятку стран, которые чаще всего выбирают абоненты для своих поездок, вошли Узбекистан, Белоруссия, Турция, Казахстан, Таджикистан, Таиланд, Грузия, Абхазия, Китай и Армения. Согласно обновлённым условиям, во всех этих странах клиенты Tele2 тарифов «Мой онлайн+», Black и Premium могут воспользоваться пакетом минут без дополнительных расходов на звонки в роуминге.

«Tele2 постоянно работает над доступностью связи и за пределами России. Обновлённое предложение значительно улучшает условия для наших клиентов за границей. Внушительный список из 54 стран, где минуты можно расходовать из пакета, позволит нашим клиентам не ограничивать себя в общении. Теперь абоненты Tele2 могут свободно разговаривать в международном роуминге с родными и близкими, не беспокоясь о дополнительных расходах», – отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.

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