На улице Розы Люксембург в Пскове введут одностороннее движение

15:17, 23 апреля 2024, ПАИ

Часть дороги на улице Розы Люксембург в Пскове закроется с 24 апреля по 8 мая в связи с дорожными работами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

​

В связи с ремонтом на этот срок участок от улицы Киселёва до улицы Народной (нечётная сторона) по направлению к улице Народной станет односторонним.

Выезды с дворовых территорий нечётной стороны будут перекрыты. Проезд будет осуществляться через улицу Конную. А все выезды с чётной стороны можно будет осуществлять только направо, в сторону улицы Максима Горького.

Движение автобуса № 2 будет осуществляться по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Заезда на остановку «Никольский храм» временно не будет.