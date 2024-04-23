На улице Розы Люксембург в Пскове введут одностороннее движение
Часть дороги на улице Розы Люксембург в Пскове закроется с 24 апреля по 8 мая в связи с дорожными работами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
В связи с ремонтом на этот срок участок от улицы Киселёва до улицы Народной (нечётная сторона) по направлению к улице Народной станет односторонним.
Выезды с дворовых территорий нечётной стороны будут перекрыты. Проезд будет осуществляться через улицу Конную. А все выезды с чётной стороны можно будет осуществлять только направо, в сторону улицы Максима Горького.
Движение автобуса № 2 будет осуществляться по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Заезда на остановку «Никольский храм» временно не будет.
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