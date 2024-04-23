В избирательное законодательство Псковской области внесены изменения
Новые нормы федерального законодательства о выборах и референдумах отражены в избирательном кодексе Псковской области. Соответствующие изменения и дополнения внесены в региональный закон на 32-й сессии областного Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
Уточняется порядок и сроки назначения дополнительных выборов депутатов Псковского областного Собрания и представительных органов муниципальных образований.
Также уточняются сроки направления губернатором в ЦИК РФ предложений о проведении областных и муниципальных выборов, проводимых при введении военного положения на территории Псковской области.
В законе прописано, что осуществление фото- и видеосъёмки в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями средств массовой информации и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.
Также принят ряд изменений редакционного характера, направленных на правовое и организационно-техническое обеспечение проведения выборов на территории региона.
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