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Политика

В избирательное законодательство Псковской области внесены изменения

Новые нормы федерального законодательства о выборах и референдумах отражены в избирательном кодексе Псковской области. Соответствующие изменения и дополнения внесены в региональный закон на 32-й сессии областного Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В избирательное законодательство Псковской области внесены изменения. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Уточняется порядок и сроки назначения дополнительных выборов депутатов Псковского областного Собрания и представительных органов муниципальных образований.

Также уточняются сроки направления губернатором в ЦИК РФ предложений о проведении областных и муниципальных выборов, проводимых при введении военного положения на территории Псковской области.

В законе прописано, что осуществление фото- и видеосъёмки в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями средств массовой информации и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.

Также принят ряд изменений редакционного характера, направленных на правовое и организационно-техническое обеспечение проведения выборов на территории региона.

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