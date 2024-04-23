Стартовал приём заявок на участие в ярмарке в рамках псковского гастрофестиваля «Моя еда»

20:00, 23 апреля 2024, ПАИ

Стартовал приём заявок на участие в ярмарке в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Желающим участвовать в ярмарке необходимо заполнить заявку с приложением всех документов, отправив на почту info@tkd-pskov.ru или почтой по адресу Псков, Конная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

Заявки принимаются до 18:00 13 мая. После окончания приёма заявок будет проведён отбор. Результаты отбора будут объявлены не позднее 22 мая, сообщили организаторы.