Стартовал приём заявок на участие в ярмарке в рамках псковского гастрофестиваля «Моя еда»
Стартовал приём заявок на участие в ярмарке в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Желающим участвовать в ярмарке необходимо заполнить заявку с приложением всех документов, отправив на почту info@tkd-pskov.ru или почтой по адресу Псков, Конная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».
Заявки принимаются до 18:00 13 мая. После окончания приёма заявок будет проведён отбор. Результаты отбора будут объявлены не позднее 22 мая, сообщили организаторы.
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Стартовал приём заявок на участие в ярмарке в рамках псковского гастрофестиваля «Моя еда»
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