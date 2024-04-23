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Реставраторы подготавливают въездные ворота Изборской башни Псково-Печерского монастыря к монтажу

Кованые въездные ворота Изборской башни Псково-Печерского монастыря скоро будут установлены на своё место. Реставраторы работают с металлом, покрывают его специальным составом, предотвращающим коррозию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы подготавливают въездные ворота Изборской башни Псковского монастыря к монтажу. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Завершены работы по расчистке швов каменной кладки и инъектированию трещин. Установлены деревнные настилы на всех ярусах башни, для каждого яруса построены деревянные лестницы, отремонтированы шатры и стропильная система кровли», – отметили специалисты.

В комплексные работы по реставрации башен Псково-Печерского монастыря также входят Благовещенская, Тюремная, Тарарыгина, башни Святых ворот, Верхних и Нижних решёток.

В башнях Петровской, Верхних и Нижних решёток проектами предусмотрено приспособление внутренних объёмов для реставрационных мастерских, экспозиций и других целей, обозначенных пользователем.

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