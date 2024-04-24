Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании

08:17, 24 апреля 2024, ПАИ

44 % руководителей в России периодически сталкиваются с обманом при проведении собеседований, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

17 % респондентов отметили, что редко сталкиваются с обманом на собеседованиях, а 14 % сказали, что им постоянно врут.

Каждый второй россиянин лжёт о размере своей зарплаты в предыдущей компании, четверть обманывает относительно успешных кейсов, ещё 24 % врут о компании, в которой работали раньше, и 23 % россиян завышают свой трудовой стаж.

При этом большинство российских руководителей готовы взять человека на работу даже после обмана.