Стало известно, как часто россияне обманывают работодателя на собеседовании
44 % руководителей в России периодически сталкиваются с обманом при проведении собеседований, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.
17 % респондентов отметили, что редко сталкиваются с обманом на собеседованиях, а 14 % сказали, что им постоянно врут.
Каждый второй россиянин лжёт о размере своей зарплаты в предыдущей компании, четверть обманывает относительно успешных кейсов, ещё 24 % врут о компании, в которой работали раньше, и 23 % россиян завышают свой трудовой стаж.
При этом большинство российских руководителей готовы взять человека на работу даже после обмана.
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