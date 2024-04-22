Производство рапса в Псковской области увеличилось более чем в 13 раз

11:23, 24 апреля 2024, ПАИ

Посевные площади рапса в Псковской области за девять лет возросли в 12 раз – с 0,9 тысячи до 10,9 тысячи гектаров. В целом производство рапса в регионе увеличилось с 1,6 тысячи тонн в 2014 году до 21,5 тысячи тонн в 2023 году (более чем в 13 раз), сообщили ПАИ в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

«Прирост производства масличных культур, в частности рапса, в 2023 году составил 5,07 тысячи тонн, а с 2014 года прирост составил 13,4 раза. Такой результата стал возможным благодаря государственной поддержке, совершенствованию средств производства, финансированию аграриев», – обратил внимание директор Псковского филиала РСХБ Дмитрий Алемасов.

Объём экспорта семян рапса с 2019 года увеличился почти в четыре раза – до 1,9 млн долларов США в 2023 году.

«Рапс – высокомаржинальная культура и перспективное направление развития растениеводства. Предприятия региона экспортируют рапс через ЗАО «Содружество-Соя» Калининградской области и напрямую в Белоруссию. В этом году мы также ожидаем увеличение посевных площадей рапса до 13 тысяч гектаров», – отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Он также обратил внимание, что переработка рапса активно развивается как новое направление сферы растениеводства Псковской области. В 2023 году две линии по переработке этой культуры построили ООО «Псковагроинвест» и СПСК «Своё». Произведённый жмых идёт на корм поголовья крупного рогатого скота, свиней и птиц, а масло направляют на экспорт в другие страны и на реализацию в России.

Производством рапса в регионе сейчас занимается 14 хозяйств, в числе лидеров – ООО «Тригорское», ООО «Веть», ООО «Агрорезерв», ООО «Скангали», ООО «Идаванг», ООО «Псковагроинвест», ООО «Агро Нова».