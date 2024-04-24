До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 25 апреля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Днём возможен небольшой дождь, ночью местами умеренный.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +9 до +14 градусов. В южных районах Псковской области воздух прогреется до +17 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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