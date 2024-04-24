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Общество

До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 25 апреля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 25 апреля. Фото: ПАИ

Днём возможен небольшой дождь, ночью местами умеренный.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +9 до +14 градусов. В южных районах Псковской области воздух прогреется до +17 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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