До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 25 апреля

11:49, 24 апреля 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём возможен небольшой дождь, ночью местами умеренный.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +9 до +14 градусов. В южных районах Псковской области воздух прогреется до +17 градусов.

Атмосферное давление будет низким.