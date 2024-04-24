О благоустройстве Солдатского пляжа и лыжной базы в Корытово расскажут в программе «Среда обитания»

12:19, 24 апреля 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 24 апреля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет псковский предприниматель Денис Быченков, развивающий проекты по реконструкции Солдатского пляжа и лыжной базы в Корытово.

Почему именно эти объекты были выбраны инвестором и чем он руководствовался при принятии решения? Какова цена вопроса реконструкции и за счёт каких средств она будет осуществлена? Какие изменения увидят псковичи на пляже и в Корытовском лесопарке и когда именно? Как относятся к этим планам власти и рядовые горожане? Какие ещё инфраструктурные проекты кажутся гостю программы востребованными и привлекательными?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.