Григорий Стороненков: У нас боевой, живой, инициативный округ

13:33, 24 апреля 2024, ПАИ

О ТОС, творчестве, перспективах, участии в программах и президентском гранте по инициативе местных жителей – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 12 Григорием Стороненковым.

– Григорий Иванович, когда мы говорим о 12-м округе, подразумеваем и ТОС. И уже, кажется, такая ассоциация возникает и у городских властей, и у жителей, которые хотят изменений. А не исчерпан ли их потенциал? Или этот рост продолжается?

– Сейчас у нас девять ТОС. 10-й находится в процессе регистрации. Как сказал наш великий классик Николай Гоголь: «Одно из высших наслаждений – это творчество». И ТОС – это возможность творить в рамках определённых границ. Когда тебе понятно, что делать и что ты можешь получить, и если в первый раз уже получилось, ты волей-неволей включаешься в этот процесс. А дальше твои соседи видят и задумываются: «Если у него получается, то почему я не могу изменить двор, в котором живу или часть дворовой территории?» И человек становится сопричастен, а это ведёт к положительным изменениям, к какому-то улучшению. И становится примером для всех остальных. У нас, действительно, пошло неплохо, есть лидеры, которые четвёртый конкурс выигрывают, уже получили фактически всё, что хотели, и даже то, о чём и не мечтали. И всё это в рамках движения ТОС. А наши флагманы – это Анна Григорьева и Татьяна Деревенских.

Свои эскизы

– На днях глава Пскова Борис Елкин подвёл итоги городского конкурса проектов. И снова в числе победителей – ваши жители. Вы им подсказываете, на что обратить внимание, или они сами проявляют инициативу?

– Всегда должна работать система. Если ты налаживаешь эту систему, она начинает работать. Вся работа в округе началась с информационного обеспечения. У нас работает хорошая группа в соцсети «ВКонтакте», её ведёт Елена Зиновьева. Спасибо ей за это. Мы освещаем весь положительный опыт и людей, которые к чему-то причастны и которые способствуют положительному изменению в округе. И тогда количество людей, желающих творить, становится больше. Мало того, я уже не подсказываю, мне подсказывают идеи. Например, жители видят пустую территорию, предлагают сделать парк или что-то ещё, то есть сами уже эскизы делают. И фактически я просто человек, который породил этот ветер, а сейчас мы пожинаем вал предложений. Очень хорошо, когда люди активны, когда чего-то хотят и когда они видят, что получается.

Их пятилетка

– Вы же план составляли по преобразованию общественных территорий?

– Да. Пятилетний. И по нему работаем и идём дальше. Это и есть творчество, оно, наверное, затягивает. Псков первый раз поучаствовал и в инициативном проектировании. Мы выиграли областной конкурс инициативных работ «Белочкин хуторок».

– Когда там работы начнутся?

– Буквально уже в июне. У нас есть планы и на следующий год. Фактически проекты идут один за другим. В этом году подали документы на президентский грант. Ждём результатов.

– Очень интересно, какая тема гранта?

– «Моя история» – так он называется. Фактически мы рассказываем об истории части нашего округа. Это будут наглядные карты, стенды – визуальное знакомство с малой родиной. У нас же в округе проходят экскурсии по этим местам.

«Мы голосуем, а не болеем»

– Не могу не спросить о программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Наверняка следите, как идёт голосование? Там же есть проекты от вашего округа, за кого болеете?

– Мы не болеем, мы голосуем за территорию возле Чертова ручья. Это дорожки, освещение, скамеечки. Мы хотим, чтобы возникла красивая прогулочная зона. Конечно, денег, которые будут выделяться, не совсем достаточно, но мы намерены дальше поучаствовать в инициативном проектировании, чтобы дополнить какими-то элементами, чтобы в целом получилась хорошая, востребованная прогулочная зона для жителей.

– И, как я понимаю, все эти локальные проекты в итоге стыкуются друг с другом?

– Совершенно верно. То, что мы не доделаем, как «Белочку» в прошлом году, второй раз через инициативное проектирование завершим. Пока есть возможность, надо делать свой округ красивым, привлекательным, а жители в этом смысле нам очень помогают и принимают живое участие и в голосовании, и в поддержке, и в выдвижении инициатив.

Так что у нас очень боевой, живой, инициативный округ.