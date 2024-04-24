«Псковская правда» перезапустила проект «Медиарейтинг»
Перезапущен проект «Медиарейтинг», в рамках которого «Псковская правда» два года исследовала то, как отражается в СМИ активность псковских чиновников, политиков и общественников.
Для того чтобы сделать рейтинг более наглядным, удобным и содержательным, в новом сезоне редакция разбила анализируемых акторов на три группы. Это депутаты Псковского областного Собрания, главы муниципальных районов и округов и руководители управлений и комитетов правительства Псковской области.
В каждой группе «Псковская правда» будет составлять топ-15, отталкиваясь от медиаиндекса, рассчитанного с помощью системы «Медиалогия».
Сегодня вниманию читателей представлены рейтинги, построенные по результатам первого квартала 2024 года. Однако затем редакция вновь перейдёт к практике ежемесячных обзоров.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Владимир Кузь высказался по поводу публичных слушаний по вопросу преобразования Гдовского района в муниципальный округ
Региональные уполномоченные представили на сессии Псковского областного Собрания ежегодные доклады
Александр Котов прокомментировал рекомендацию областного Собрания о замене регоператора по обращению с ТКО
Александр Авраменко остаётся работать в должности временно исполняющего полномочия главы Гдовского района
Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Псковского облсобрания