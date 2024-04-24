«Псковская правда» перезапустила проект «Медиарейтинг»

14:46, 24 апреля 2024, ПАИ

Перезапущен проект «Медиарейтинг», в рамках которого «Псковская правда» два года исследовала то, как отражается в СМИ активность псковских чиновников, политиков и общественников.

Для того чтобы сделать рейтинг более наглядным, удобным и содержательным, в новом сезоне редакция разбила анализируемых акторов на три группы. Это депутаты Псковского областного Собрания, главы муниципальных районов и округов и руководители управлений и комитетов правительства Псковской области.

В каждой группе «Псковская правда» будет составлять топ-15, отталкиваясь от медиаиндекса, рассчитанного с помощью системы «Медиалогия».

Сегодня вниманию читателей представлены рейтинги, построенные по результатам первого квартала 2024 года. Однако затем редакция вновь перейдёт к практике ежемесячных обзоров.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».