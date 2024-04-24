Пролётное строение моста готовятся возводить на Северном обходе Пскова

15:34, 24 апреля 2024, ПАИ

Строительство Северного обхода Пскова через реку Великую продолжается по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и завершится в 2027 году, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В комплекс работ входит строительство четырёхполосной магистрали с мостом через реку Великую, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и ещё четырёх путепроводов. Общая протяженность объекта составит более восьми километров.

Сейчас специалисты продолжают работу по возведению промежуточных железобетонных опор моста через реку Великую, где ведётся подготовка к монтажу металлического пролётного строения.

Параллельно продолжается возведение железобетонных опор путепровода на пересечении автомобильной дороги Родина – Наволок в Псковском районе, а также продолжается заготовка инертных материалов для устройства автомобильной дороги и переустройство сетей, пересекающих трассу.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области.