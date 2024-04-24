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Общество

Пролётное строение моста готовятся возводить на Северном обходе Пскова

Строительство Северного обхода Пскова через реку Великую продолжается по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и завершится в 2027 году, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Строительство Северного обхода Пскова завершится в 2027 году. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В комплекс работ входит строительство четырёхполосной магистрали с мостом через реку Великую, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и ещё четырёх путепроводов. Общая протяженность объекта составит более восьми километров.

Сейчас специалисты продолжают работу по возведению промежуточных железобетонных опор моста через реку Великую, где ведётся подготовка к монтажу металлического пролётного строения.

Параллельно продолжается возведение железобетонных опор путепровода на пересечении автомобильной дороги Родина – Наволок в Псковском районе, а также продолжается заготовка инертных материалов для устройства автомобильной дороги и переустройство сетей, пересекающих трассу.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области.

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