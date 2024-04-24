Игорь Сопов призвал партии активнее работать с молодёжью

16:39, 24 апреля 2024, ПАИ

Заседание общественного совета при избирательной комиссии Псковской области проходит сегодня, 24 апреля. Участники обсуждают итоги президентской кампании 2024 года, передаёт корреспондент ПАИ.

«Чуть более месяца назад закончились главные выборы нашей страны – выборы президента Российской Федерации. Сегодня мы собираемся с политическими партиями, с членами общественного совета избирательной комиссии Псковской области для того, чтобы подвести итоги кампании, которая у нас прошла. Мы хотим представить итоги и рассказать о том, как проходила избирательная кампания, какие были особенности, и выслушать мнение наших коллег из политических партий о том, какие были вопросы к избирательной комиссии, всё ли было хорошо, и учесть пожелания», – отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Мероприятие проводится в том числе для подготовки к единому дню голосования 2024 года.

«Как правило, такие дискуссии носят очень плодотворный характер. Мы рассказываем о том, как комиссия работает, партии рассказывают о том, как они чувствуют себя в период избирательной кампании, поэтому мы рассчитываем, что у нас будет обмен мнениями, диалог, который так важен для нас», – рассказал Игорь Сопов.

Как правило, такие встречи проходят один раз в два-три месяца и предшествуют важным электоральным событиям, подчеркнул он.

В начале мероприятия Игорь Сопов выступил с докладом об итогах избирательной кампании по выборам президента России в регионе. В том числе он обозначил основные цифры по её итогам.

Игорь Сопов напомнил, что в избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы ни от политических партий, ни от кандидатов, ни от голосующих.

Кроме того, Игорь Сопов напомнил, что на выборах присутствовали международные наблюдатели. «На многих из них произвело фурор ДЭГ. Мы очень долго рассказывали и объяснили, зачем это нужно. В целом, по их словам, можно избирательную кампанию в России охарактеризовать следующей фразой: «Выборы в Российской Федерации слишком прозрачны», – сказал он.

В том числе Игорь Сопов обозначил, что с помощью ДЭГ проголосовало больше всего жителей от 31 до 40 лет. «Нас, конечно, повергло в уныние, что молодёжь [от 18 до 20 лет. – ПАИ] на выборы не ходит, да ещё и ДЭГ не пользуется», – подчеркнул председатель региональной избирательной комиссии и призвал партии более активно взаимодействовать с молодёжью.

Помимо этого, Игорь Сопов сообщил, что региональная избирательная комиссия уже подала заявку на участие в ДЭГ в 2024 году. «Сегодня Центральная избирательная комиссия сообщила, что порядка 23 регионов подали заявку, и Псковская область в том числе. Для нас будет очень важно, если в муниципальных кампаниях смогут проголосовать те люди, которые находятся за пределами Псковской области», – сказал он.

Игорь Сопов в завершение своего выступления призвал партии активнее агитировать жителей приходить на выборы.

Кроме того, председатель региональной избирательной комиссии, опираясь на данные ЦУР, привёл итоги опроса о доверии жителей области к результатам выборов президента России. По его словам, показатель этого года побил абсолютный рекорд (безусловно доверяют – 47 %, скорее доверяют – 25 %).