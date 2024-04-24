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Дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» запустят в Пскове

Дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» запустят в Пскове 28 апреля, 4, 5 и 14 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

28 апреля, 4, 5 и 14 мая с 9:18 до 14:46 будут поданы дополнительные автобусы по маршруту «площадь Ленина – Орлецы». Время отправления от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:44, 14:14, 14:41. Время отправления от конечной на кладбище «Орлецы-2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:12, 14:42, 15:09.

Также 28 апреля, 4, 5 и 14 мая будут организованы заезды автобуса № 9 «Вокзал – Подборовье» на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала в 10:10, 11:13, 12:43. Отправление от кладбища в 12:12, 13:20, 14:21.

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