Борис Елкин возглавил топ-15 глав муниципалитетов Псковской области

18:03, 24 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин возглавил топ-15 глав муниципалитетов Псковской области по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Глава Пскова смог набрать медиандекс 14 181,2. Самой заметной точкой в медиаиндексе с участием Бориса Елкина стало строительство пешеходного моста через реку Пскову.