Началось строительство пешеходного моста через реку Пскову в Пскове
Строительство пешеходного моста через реку Пскову началось в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
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Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
«Подрядчик огородил территорию и приступил к подготовительным работам: разбирает смотровую площадку и выкапывает деревья. До осени за растениями будут ухаживать в питомнике, а в сентябре высадят обратно», – написал он.
По словам Бориса Елкина, на набережной возле кремля сделана технологическая площадка. На следующей неделе планируется начать устройство шпунтового ограждения опор моста, заключил глава города.
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