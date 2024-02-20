Началось строительство пешеходного моста через реку Пскову в Пскове

19:38, 20 февраля 2024, ПАИ

Строительство пешеходного моста через реку Пскову началось в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина





«Подрядчик огородил территорию и приступил к подготовительным работам: разбирает смотровую площадку и выкапывает деревья. До осени за растениями будут ухаживать в питомнике, а в сентябре высадят обратно», – написал он.

По словам Бориса Елкина, на набережной возле кремля сделана технологическая площадка. На следующей неделе планируется начать устройство шпунтового ограждения опор моста, заключил глава города.