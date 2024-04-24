Бесплатные туалеты будут работать на Солдатском пляже в Пскове

18:22, 24 апреля 2024, ПАИ

Бесплатные туалеты будут работать на Солдатском пляже в Пскове, сообщил псковский предприниматель Денис Быченков, занимающийся развитием проекта, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

«Туалеты будут бесплатные, естественно. Знаете, я считаю, что платный туалет – это, наверное, уже пережиток. Я бы не хотел быть владельцем платного туалета», – сказал предприниматель.

Гость радиоэфира отметил, что на данный момент для этих целей построено два капитальных сооружения, уже подключено электричество и сделаны септики. В течение месяца работы с коммуникациями будут закончены.

«Я постарался сделать эти туалеты максимально комфортными, максимально приличными. Причём мы купили сантехнику не металлическую, упаси бог. Я очень не люблю эти нержавеющие гробы. Мы купили керамику, но полнотелую, без пустот. То есть разбить её очень сложно», – рассказал Денис Быченков.