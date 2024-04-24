Псковские оппозиционеры вошли в региональный медиарейтинг

20:38, 24 апреля 2024, ПАИ

Все лидеры оппозиционных партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, вошли в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков занял третье место (медиаиндекс – 2 353), первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко – на седьмом месте (медиаиндекс – 1 571), руководитель фракции партии «Новые люди» Андрей Маковский расположился на девятом месте (медиаиндекс – 1 291), лидер псковского «Яблока» Артур Гайдук – на десятом месте (медиаиндекс – 1 035) и глава региональной «Справедливой России» Олег Брячак занял 11-е место (медиаиндекс – 979).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».