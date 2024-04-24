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Общество

Срок ограничения движения в Пскове на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда продлили 

В связи с производственной необходимостью продлевается срок ограничения движения на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда 269-й километр станции Любятово до 8:00 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что движение будет закрыто для автотранспорта на улице Николая Васильева с 6:00 23 апреля до 19:00 24 апреля, с 6:00 до 19:00 6 мая и с 6:00 до 19:00 8 мая.

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Срок ограничения движения в Пскове на улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда продлили 

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