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Общество

23 и 24 апреля, 6 и 8 мая будет временно закрыто движение транспорта на части улицы Николая Васильева в Пскове

С 6:00 23 апреля до 19:00 24 апреля, с 6:00 до 19:00 6 мая и с 6:00 до 19:00 8 мая вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Николая Васильева в районе ж/д переезда «269-й км станции Любятово» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Движение городского общественного транспорта в эти дни будет осуществляться по измененной схеме.

Автобусы пригородных маршрутов № 218 Псков - Карамышево, 245 Псков - Мелетово, 245-А Псков - Лесные Поляны - Карамышево, 221 Псков - Осиновичи, 180 Псков - Цапелька, маршрутов на садоводческие товарищества № 150 Псков - «Дружба», 151 Псков - Лопатовские Кресты и междугородних маршрутов № 520 Псков - Дедовичи, 675 Дно - Псков будут следовать в прямом и обратном направлении по Крестовскому шоссе.

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