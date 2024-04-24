Об улицах Великих Лук двухсотлетней давности рассказали в Госархиве Псковской области

19:19, 24 апреля 2024, ПАИ

В 1825 году гордума Великих Лук вынесла постановление о запрете выбрасывать мусор на улицы и регламентировала покраску заборов. Исторические сведения и архивная фотография с изображением Великих Лук опубликованы в группе «Государственный архив Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Если бы вы решили отправиться в Великие Луки году так в 1815-м, то увидели бы весьма грустную картинку. Колёса колясок тонули в грязи на городских улочках. Чтобы хоть как-то решить вопрос бездорожья, проезжую часть засыпали корой деревьев. Но это не спасало. В 1817 году был издан приказ собирать камни на постройку мостовых со всех приезжих. «Дорожная» пошлина составляла два камня с подводы, 30 камней с лодки или плота. Если у гостя не было камней – приходилось тратить деньги. Собирали этот налог специальные сборщики, стоявшие у городских шлагбаумов и на пристани. Всего таких сборщиков в городе было 13. За последующие пять лет собрали 115 тысяч камней и 49 рублей», – говорится в сообщении.

В 1825 году Александр I побывал в Луках и остался недоволен: улицы были грязны. Городские власти тогда замостили ещё значительный участок городских дорог. И именно в этот год гордума вынесла постановление о запрете домовладельцам выбрасывать мусор на улицы. Кроме того, были введены правила выкрашивания заборов – только серой или жёлтой краской.