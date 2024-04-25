Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Начался новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5–7 классов

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». Регистрация участников открыта на платформе до 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

«Большая перемена» проходит с 2020 года, к конкурсу присоединилось уже более 5 млн участников: ученики 5–10 классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники и старшеклассники из зарубежных стран.

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне «Большой перемены», проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.

Конкурс «Большая перемена» для школьников 5–7 классов включает дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал.

В финал, который состоится по традиции в июле в Международном детском центре «Артек», пройдут 700 школьников. Ребята будут решать кейсовые задания, а эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 5–7 классов станут 300 человек. Они отправятся в уникальное «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России, где посетят главные достопримечательности и познакомятся с участниками Движения Первых со всей страны.

На пути следования будет организована образовательная программа, в рамках которой состоятся лектории, мотивационные встречи и мастер-классы с участием известных экспертов в сфере науки и искусства, образования и просвещения, спорта и технологий.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5–7 классов получат по 100 тыс рублей и возможность принять участие в образовательной программе от партнеров «Большой перемены».

Организаторы конкурса: Движение Первых, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Большая Перемена». Генеральные партнеры проекта — ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, госкорпорация «Роскосмос».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2024

Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске
25 апреля 2024

До +14 градусов ожидается в Псковской области 26 апреля
25 апреля 2024

Псковский музей провёл краеведческую игру для местных школьников
25 апреля 2024

Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово
25 апреля 2024

«Комаровские чтения» для работников дошкольного образования стартовали в Пскове
25 апреля 2024

Останки восьмерых бойцов обнаружили поисковики во время «Вахты Памяти» в Пустошкинском районе
25 апреля 2024

Опубликовано расписание катеров до Талабских островов
25 апреля 2024

В Псковском перинатальном центре отменён карантин по ОРВИ и COVID-19

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...