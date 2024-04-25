Начался новый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5–7 классов

11:56, 25 апреля 2024, ПАИ

Стартовал пятый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». Регистрация участников открыта на платформе до 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

«Большая перемена» проходит с 2020 года, к конкурсу присоединилось уже более 5 млн участников: ученики 5–10 классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники и старшеклассники из зарубежных стран.

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне «Большой перемены», проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.

Конкурс «Большая перемена» для школьников 5–7 классов включает дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал.

В финал, который состоится по традиции в июле в Международном детском центре «Артек», пройдут 700 школьников. Ребята будут решать кейсовые задания, а эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 5–7 классов станут 300 человек. Они отправятся в уникальное «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России, где посетят главные достопримечательности и познакомятся с участниками Движения Первых со всей страны.

На пути следования будет организована образовательная программа, в рамках которой состоятся лектории, мотивационные встречи и мастер-классы с участием известных экспертов в сфере науки и искусства, образования и просвещения, спорта и технологий.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5–7 классов получат по 100 тыс рублей и возможность принять участие в образовательной программе от партнеров «Большой перемены».

Организаторы конкурса: Движение Первых, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Большая Перемена». Генеральные партнеры проекта — ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, VK, госкорпорация «Роскосмос».