Раритетную «Победу» выставили на продажу в Пскове
Раритетный автомобиль ГАЗ-М20 «Победа» выставили на продажу в Пскове. Объявление размещено на сайте «Авито».
Машина 1954 года выпуска. Пробег составляет 34 500 километров. Продавец готов расстаться со своей машиной за 265 тысяч рублей.
«Единственный в своём роде экземпляр, второй такой точно нет!» – подчеркнул владелец в объявлении.
Он уверяет, что автомобиль на ходу. В машине полностью перебрали переднюю подвеску и установили два топливных бака, но имеются проблемы с кузовом, которые необходимо решить.
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