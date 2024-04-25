Раритетную «Победу» выставили на продажу в Пскове

14:58, 25 апреля 2024, ПАИ

Раритетный автомобиль ГАЗ-М20 «Победа» выставили на продажу в Пскове. Объявление размещено на сайте «Авито».



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







Машина 1954 года выпуска. Пробег составляет 34 500 километров. Продавец готов расстаться со своей машиной за 265 тысяч рублей.

«Единственный в своём роде экземпляр, второй такой точно нет!» – подчеркнул владелец в объявлении.

Он уверяет, что автомобиль на ходу. В машине полностью перебрали переднюю подвеску и установили два топливных бака, но имеются проблемы с кузовом, которые необходимо решить.