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Общество

В Псковской области простились с семью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга

С семью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Семь военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинского долга
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинского долга
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинского долга
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинского долга
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинского долга
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинского долга
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Семь военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинского долга
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли старший сержант Евгений Барабанов, гвардии сержант Роман Тарасенко, младший сержант Георгий Иванов, гвардии рядовой Вячеслав Орлов, рядовой Роман Тарасов, рядовой Александр Егоров, рядовой Денис Лисенков.

Губернатор региона принёс соболезнования родным и близким, пообещав, что семьям окажут необходимую поддержку.

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