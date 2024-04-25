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Общество

Россияне назвали самый надёжный банк

Большинство жителей России считают Сбербанк самым надёжным банком для размещения вкладов. Так ответили 81 % респондентов. Опрос в марте – апреле провела компания «Сервизория».

Россияне признали надёжность Сбербанка для размещения средств на депозитах. Фото: пресс-служба Сбера

Согласно опросу, свои сбережения крупным банкам доверяют более половины респондентов (53 %). Хранить деньги в банках из топ-10 готовы 33 % опрошенных. Для 8 % респондентов важно, чтобы государство состояло в акционерах банка.

Только 4 % опрошенных ответили, что им важны в первую очередь возможность заработать и высокие ставки.

«Сегодня банки предлагают своим клиентам большое количество разных продуктов для инвестирования денег и их сбережения. При этом ключевая ставка Банка России остаётся достаточно высокой. И если данный факт негативно сказывается на кредитах, так как процентная ставка по ним увеличивается, то в случае с вкладами рост ключевой ставки позволяет банкам делать предложения по вкладам ещё более привлекательными. Мы решили спросить россиян, каким банкам они доверяют свои деньги, где и как предпочитают их размещать, гонятся за высоким процентом или выбирают стабильность. Как выяснилось, очень многим – 53 % – в первую очередь важны размер и статус банка, они смотрят на финансовые показатели, а также на госучастие. Кроме того, многие предпочитают относить свои деньги на хранение в крупные банки, входящие в первую десятку», — прокомментировала результаты опроса руководитель проектов по клиентскому опыту компаний «Сервизория» Анна Белова.

Под надёжным банком респонденты чаще всего понимают большой, крупный, основательный, солидный, фундаментальный – так ответили 24 % респондентов.

«В 17 % случаев были указаны такие характеристики, как «безопасный, защищённый, гарантированный», в 12 % – «устойчивый, стабильный», в 10 % – «популярный, востребованный, известный, топовый», – следует из данных опроса.

Опрос проводился на сайте sboridey.ru в марте – апреле 2024 года. В нём приняли участие 1000 человек, из них 78 % – женщины, 22 % – мужчины.

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