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Общество

Более 70 человек обратились в медорганизации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю

За неделю с 19 по 25 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 74 человека, в том числе 20 детей. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Более 70 человек обратились в медорганизации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю. Фото: ПАИ

C 7 марта 2023 года в рамках реализации плана предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проводится еженедельный мониторинг заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми клещами (ИПК).

Издано постановление главного государственного врача по Псковской области от 1 апреля 2024 года № 34 «О противоэпидемических мероприятиях, проводимых при подготовке к эпидемическому сезону по инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, в Псковской области в 2024 году», которое опубликовано на официальном сайте управления.

Первый случай присасывания клеща в 2024 году был зарегистрирован 19 марта.

По состоянию на 25 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (245 человек) в 3,3 раза меньше среднемноголетних недельных данных (за десять лет доковидного периода), в том числе среди детей (72 человека) – меньше в 3 раза.

За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 141 человек, в том числе 39 дети.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций всего исследовано 192 клеща, из них снятых с пострадавших – 187 (за неделю – 40), из природных биотопов – пять.

Поражённость клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 18,7 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 7,3 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0 %.

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