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Общество

Акция «Фронтовая весточка» прошла в Красногородске

Акция «Фронтовая весточка» прошла в Красногородском доме детского творчества. Об этом пишет районная газета «Заря».

Акция «Фронтовая весточка» прошла в Красногородске. Фото: газета «Заря»

«Участники кружкового объединения Дома детского творчества «Мастера и мастерицы» под руководством педагога дополнительного образования Ирины Белостоковой украсили георгиевские ленточки и написали 23 письма для наших бойцов», – пишет газета.

Дети написали письма поддержки, украсили их ленточками.

«Четвëртый год традиционно мы украшаем ленточки, дарим их ветеранам педагогического труда, детям войны. А в этом году решили, что закрепим их на фронтовых письмах и отправим нашим солдатам», – сказала Ирина Белостокова.

Вместе с ребятами в мастер-классе приняла участие социальный координатор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Степанова. Она заверила ребят, что передаст послания участникам СВО в госпиталь.

А в завершение мастер-класса Дмитрий Стопников исполнил военную песню под гитару.

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