Межрайонный фестиваль школьных музеев «Псковская горница» провели в Красногородске

20:52, 25 апреля 2024, ПАИ

Межрайонный фестиваль школьных музеев «Псковская горница» состоялся 25 апреля в Красногородской специальной школе-интернате. Об этом пишет районная газета «Заря».

Фестиваль стал площадкой для обмена опытом работы школьных музеев в рамках реализации проекта Детского фонда «Школьный музей «Горница» при поддержке правительства Псковской области.

В Красногородск приехали педагоги и воспитанники школ-интернатов Порхова, Пушкинских Гор, Опочки, а также коллеги из Красногородской школы-интерната «Агрошкола» и фольклорный коллектив Дома детского творчества «Куделечка» (руководитель Галина Разыграева).

В рамках фестиваля каждый коллектив подготовил выступление – визитную карточку своего школьного музея.

Для всех участников открылись творческие мастерские, в которых прошли мастер-классы, подготовленные педагогами Красногородской школы-интерната, например «Псковская роспись», «Псковский раскидайчик», «Пасхальная радость», «Бусина к бусине», «Чайная лавка» и другие.

В заключение фестиваля гостей и хозяев праздника объединил большой русский хоровод.

Как отметила директор ГБОУ «Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат» Юлия Кочешкова, данный фестиваль – это уникальная возможность поделиться опытом организации краеведческой работы, гражданско-патриотического воспитания в школах-интернатах, представить опыт работы школьных музеев, каждый из которых имеет свою особенность и направленность.

«А ещё он позволил нашим воспитанникам познакомиться со своими сверстниками из других школ региона и приобрести полезный социальный опыт общения», – добавила Юлия Кочешкова.