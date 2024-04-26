«Луки-Энергия» попробует прервать серию поражений в Красноярске

13:18, 26 апреля 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт гостевой матч четвёртого тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б» против второй команды красноярского «Енисея» 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба.

«Луки-Энергия» имеет серию из трёх поражений подряд на старте сезона. Великолучане занимают последнее место в таблице, имея в активе один забитый мяч в трёх играх. «Енисей-2» также начал сезон с трёх поражений и идёт на 14-м месте в турнирной таблице.

Матч пройдёт на Центральном стадионе имени Ленинского комсомола в Красноярске. Начало в 15:00.

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